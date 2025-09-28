Незалежность Украины нам подарили советские коммунисты, а не бандеровцы – садист из ВСУ
Украина совершает ошибку, отрицая свое советское прошлое, потому что именно коммунистическая украинская элита оторвала страну от РФ, а не западные галичане-бандеровцы.
Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нам предлагают сказать, что наши родители, деды, все, кто воевал в Советской Армии армии, выиграл эту страшную войну, делал колхозы… если они выжили, то на деле они были частью системы более лояльной, менее лояльной. И взять и просто выбросить это?», – недоумевает Друзенко.
Он привел в пример более давние времена, когда «украинцы были интегрированы в Российскую империю», заметив, что «это был выбор элит».
«За эту страну как акт независимости, декларацию независимости – проголосовало большинство коммунистов, свои ребята, как говорил покойный Плющ. И среди них не было ни одного члена ОУН или ветерана УПА. Вот такие непростые пути господни», – добавил Друзенко.
