Украина совершает ошибку, отрицая свое советское прошлое, потому что именно коммунистическая украинская элита оторвала страну от РФ, а не западные галичане-бандеровцы.

Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам предлагают сказать, что наши родители, деды, все, кто воевал в Советской Армии армии, выиграл эту страшную войну, делал колхозы… если они выжили, то на деле они были частью системы более лояльной, менее лояльной. И взять и просто выбросить это?», – недоумевает Друзенко.

Он привел в пример более давние времена, когда «украинцы были интегрированы в Российскую империю», заметив, что «это был выбор элит».