New York Times: Переговоры по Украине в тупике, война усилится

Михаил Рябов.  
25.08.2025 13:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 713
 
Дзен, Донбасс, НАТО, Новороссия, Россия, Украина


Раздраконенные антироссийской пропагандой украинцы не примут отступление ВСУ из Донбасса, Владимир Зеленский мог бы обменять этот шаг лишь на «гарантии безопасности» (читай – ввод войск НАТО), но Москва не примет такой сценарий, а, следовательно, боевые действия в обозримой перспективе лишь усилятся.

Такой прогноз публикует газета New York Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Раздраконенные антироссийской пропагандой украинцы не примут отступление ВСУ из Донбасса, Владимир Зеленский мог бы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Бывшие украинские чиновники и политологи утверждали, что единственный способ, которым Зеленский мог бы убедить украинцев уступить территорию, — это предоставить гарантии безопасности, подкреплённые США . Этого Украина не смогла добиться с тех пор, как Трамп исключил возможность членства в НАТО . Однако гарантия должна быть надежной, например, с использованием сочетания европейских войск и американской авиационной поддержки, что удержит Россию от будущих атак…

Вопрос в том, примет ли Россия такие гарантии. Украина хочет получить защиту, подобную той, что предлагает НАТО, но Россия начала войну на Донбассе десять лет назад, отчасти чтобы заблокировать Киеву путь в НАТО. Зачем России сейчас предоставлять серьёзные гарантии безопасности?» – говорится в публикации.

Издание полагает, что из тупика не выйти, если «Путину не будут навязаны перемены» (об изменении позиции Запада речь не идёт – только давление на Москву).

«По сути, мы вернулись к исходной точке… Я вижу, что бои только усилятся», – цитирует газета Гарри Недельку из исследовательской организации Rasmussen Global.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить