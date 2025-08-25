New York Times: Переговоры по Украине в тупике, война усилится
Раздраконенные антироссийской пропагандой украинцы не примут отступление ВСУ из Донбасса, Владимир Зеленский мог бы обменять этот шаг лишь на «гарантии безопасности» (читай – ввод войск НАТО), но Москва не примет такой сценарий, а, следовательно, боевые действия в обозримой перспективе лишь усилятся.
Такой прогноз публикует газета New York Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Бывшие украинские чиновники и политологи утверждали, что единственный способ, которым Зеленский мог бы убедить украинцев уступить территорию, — это предоставить гарантии безопасности, подкреплённые США . Этого Украина не смогла добиться с тех пор, как Трамп исключил возможность членства в НАТО . Однако гарантия должна быть надежной, например, с использованием сочетания европейских войск и американской авиационной поддержки, что удержит Россию от будущих атак…
Вопрос в том, примет ли Россия такие гарантии. Украина хочет получить защиту, подобную той, что предлагает НАТО, но Россия начала войну на Донбассе десять лет назад, отчасти чтобы заблокировать Киеву путь в НАТО. Зачем России сейчас предоставлять серьёзные гарантии безопасности?» – говорится в публикации.
Издание полагает, что из тупика не выйти, если «Путину не будут навязаны перемены» (об изменении позиции Запада речь не идёт – только давление на Москву).
«По сути, мы вернулись к исходной точке… Я вижу, что бои только усилятся», – цитирует газета Гарри Недельку из исследовательской организации Rasmussen Global.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: