Раздраконенные антироссийской пропагандой украинцы не примут отступление ВСУ из Донбасса, Владимир Зеленский мог бы обменять этот шаг лишь на «гарантии безопасности» (читай – ввод войск НАТО), но Москва не примет такой сценарий, а, следовательно, боевые действия в обозримой перспективе лишь усилятся.

Такой прогноз публикует газета New York Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Бывшие украинские чиновники и политологи утверждали, что единственный способ, которым Зеленский мог бы убедить украинцев уступить территорию, — это предоставить гарантии безопасности, подкреплённые США . Этого Украина не смогла добиться с тех пор, как Трамп исключил возможность членства в НАТО . Однако гарантия должна быть надежной, например, с использованием сочетания европейских войск и американской авиационной поддержки, что удержит Россию от будущих атак… Вопрос в том, примет ли Россия такие гарантии. Украина хочет получить защиту, подобную той, что предлагает НАТО, но Россия начала войну на Донбассе десять лет назад, отчасти чтобы заблокировать Киеву путь в НАТО. Зачем России сейчас предоставлять серьёзные гарантии безопасности?» – говорится в публикации.

Издание полагает, что из тупика не выйти, если «Путину не будут навязаны перемены» (об изменении позиции Запада речь не идёт – только давление на Москву).