Невидимая для Запада: Россия и Китай создали теневую систему банковских взаиморасчетов

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Агентство Reuters утверждает, что Россия создала «невидимую» для Запада систему расчетов с Китаем. Речь идет о созданной российскими подсанкционными банками системе взаимозачетов с китайскими контрагентами под условным названием China Track, практически невидимую для Запада

По сведениям Reuters эта система работает уже довольно давно, и пока не давала существенных сбоев.

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Как узнало агентство, в этой схеме платежи проводятся через проверенных агентов в «дружественных» странах, своих для экспорта и импорта, а зачеты производит банк. Банки предоставляют гарантии проведения платежей, а также финансовые инструменты, страхующие от возможного дефолта платежного агента или контрагента.

«Естественно, все операции идут мимо счетов в западных банках и тем более системы SWIFT. Участников источники агентства не называют, но говорят, что все они относятся к российскому топ-20», – говорится в материале.

Платежи, при этом, возможны в любой китайский банк и проходят без задержек, если речь идет не о санкционных товарах и если контрагент зарегистрирован в одной из 11 (из 34) разрешенных провинций КНР.

«Это еще и дешево — минимальная комиссия составляет 1% для импорта и 0,5% для экспорта. При «обычных» расчетах с Китаем сейчас это 2-4%», – отмечает агентство.

При этом, такая система не лишена и изъянов. Правда, недостатков немного — это полная авторизация каждого платежа и сложности с возвратом НДС.

Тем не менее, даже на таких условиях спрос на China Track велик: пока клиринг проходит раз в неделю, с конца апреля расчетных дней будет два.

Источники Reuters в банковской сфере утверждают, что новая схема позволяет ее участникам снизить свою заметность для западных регуляторов и снизить риск вторичных санкций.

«Я не исключаю, что китайские партнеры больше не будут бояться вторичных санкций», — считает Александр Шохин, глава влиятельной бизнес-лоббистской группы РСПП, участвующей в торговых переговорах с Китаем.

«Нам пришлось структурировать финансовые потоки через дружественные юрисдикции, чтобы обезопасить эти платежи от блокировки», — сказал один из источников Рейтерс на рынке, подчеркнув, что неттинг стал самым дешевым способом расчетов в торговле с Китаем.

Источники отказались назвать банки, заявив, что не хотят привлекать дополнительное внимание к своей деятельности из-за санкций, но подчеркнули, что все задействованные банки входят в двадцатку крупнейших банков России.

В прошлом году объем торговли России с Китаем достиг рекордных 245 миллиардов долларов, несмотря на проблемы с платежами и комиссионные, достигающие 12%, поскольку китайские банки стали слишком осторожны, чтобы вести бизнес с Россией и ставить под угрозу свои связи с Соединенными Штатами.

Этот вопрос стал настолько важным, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили его во время визита Путина в Китай в мае 2024 года, целью которого было укрепить партнерство двух стран «без ограничений».