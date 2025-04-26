«Неважно, сколько украинцев погибнет»: литовский министр отказалась признавать новые территории

Вадим Москаленко.  
26.04.2025 13:24
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Литва, Россия, Украина


Литва и ряд других восточноевропейских стран не признают новые территории России, вне зависимости от того, чего это будет стоить Украине.

Об этом в эфире канала «DW на русском» заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Литва и ряд других восточноевропейских стран не признают новые территории России, вне зависимости от...

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Ведущая спросила, возможно ли для прекращения огня позволить России полный контроль над четырьмя регионами, как об этом говорит спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Когда мы смотрим на то, как украинцы сражаются, когда мы видим их героизм, самопожертвование каждый день на поле боя, мне не кажется, что Украина скажет: «О, вы хотели часть наших земель, хорошо, вот вы можете получить их. Не важно, сколько людей мы потеряли из-за этого, вы просто получите их», – сказала Шакалене.

Она подчеркнула, что не только Украина но и ряд европейских стран не признают новые территории.

«Но это касается не только Украины. Мы все понимаем, что если этот прецедент будет создан, если оккупация будет узаконена, то это изменит весь глобальный геополитический ландшафт. За последние семь десятилетий, когда было решено, что границы любой страны не будут изменены силой, это глобальное соглашение теряет силу», – подытожила министр.

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