Неуступчивый к России Пекин никак не поймет, что США его непременно кинут
Несмотря на торговую войну, развернутую США против Китая, Пекин не торопится совершать полный разворот в сторону России в сфере энергетике. В частности, тормозит строительство газопровода «Сила Сибири-2», договор о котором был подписан еще в 2014 году, а в 2022-м – согласована ценовая формула.
Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы же тоже понимаем, что Китай сознательно этот вопрос подвешивает. В моем понимании, он хотел получить серьезные ценовые скидки от России. Я думаю, Китай исходит из логики, что из-за потери европейского рынка России некуда деваться. У нее нет другого потенциально крупного покупателя.
Контракт по «Силе Сибири-2» потенциально 50 млрд кубов в пиковом режиме. Но ведь не подписывают. Они ждут. Китайские эксперты объясняют: у нас есть другие варианты, альтернативы. В мире есть сжиженный природный газ. А где есть СПГ? Кто строит основные заводы? США», – сказал Симонов.
Он напомнил, что даже при конфронтации с США Китай продолжает исполнять их антироссийские санкции, опасаясь вторичных рестрикций. Так, в китайские порты пускают не все российские танкера, а проводки в китайских банках осложнены.
«Китай как страна должен понять, что США завтра кинут вас с поставками, как сегодня кинули с тарифами. А в энергетике это важный момент, здесь все выстраивается на десятилетия. Зачем искать альтернативы, когда у Китая под боком есть страна, которая за последние 70 лет доказала, что она является надежным поставщиком.
Это правда. Выполняет все свои обязательства даже перед европейцами. Зачем ходить по миру. На самом деле для Китая российский трубопроводный газ продается по комфортным ценам. Ну и «Газпром», конечно зарабатывает. Это нормальная ситуация вин-вин», – заключил Симонов.
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