Немецкие «Таурусы» ничего не изменят – секретарь оборонного комитета Рады
В Германии уже начались «непонятки» с намерениями передать Украине дальнобойные крылатые ракеты «Таурус», но даже если их и дадут, они не изменят ситуацию на поле боя.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Запрет был на «Скальпы», «Таурусы» нам вообще не давали, и на «Атакамсы», которые мы могли только использовать по оккупированной территории, а не по территории Российской Федерации. Вот этот был запрет. Снимут ли его? Ну, посмотрим. Но мало снять – я знаю ситуацию, надо дать… Не так много «Скальпов» в мире, потому что никто не рассчитывал, что их будут [применять], тем более, это уже считаются старые ракеты, ну, устаревшие. Ну, «Атакамс» – это хорошие ракеты, но их нужно также иметь, чтобы наносить удары по Российской Федерации.
Поэтому здесь главное, чтобы, если они действительно сейчас снимут эти ограничения, хотя там уже начали в Германии какие-то, непонятки – Мерц говорит одно, его заместитель говорит другое, но вопрос, чтобы они были. И даже если дадут те 100 или 150, что они обещают, нужно все-таки понимать, что это крылатые ракеты, которые не являются такими эффективными, как те же баллистические ракеты. Это точно не изменит ситуацию на поле боя», – заявил Костенко.
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