В Германии уже начались «непонятки» с намерениями передать Украине дальнобойные крылатые ракеты «Таурус», но даже если их и дадут, они не изменят ситуацию на поле боя.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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