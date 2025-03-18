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Почему именно Германия оказалась страной, где беглые либералы с боевиками, воюющими на стороне ВСУ, проводят антироссийские акции?

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал один из лидеров немецкого антифашистского объединения «Kommunistische Organisation» Александер Хюсер.

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Берлин считается столицей российской оппозиции в эмиграции. Важной группой, наряду с российскими оппозиционерами, являются чеченцы – противники правительства Рамзана Кадырова. Всего в Германии проживает более 50 000 чеченцев, из которых более 40 000 приехали только после 2009 года, то есть после окончания чеченской войны.

В 2023 году сообщалось, что с начала СВО в Германию выехало около 32 000 россиян. По данным Министерства внутренних дел, в это число входят 1665 «особо подверженных опасности лиц», включая активистов оппозиции и журналистов. Они получили гуманитарную визу в Германию.

Что можно рассказать об их особенностях по сравнению с другими эмигрантами из России?

– Здесь я могу говорить только о личных впечатлениях, а не о конкретных данных. На мой взгляд, есть три группы русских эмигрантов в Германии, которые принципиально отличаются по своим политическим установкам. Но я не хочу делать никаких обобщений.

Первая группа – это эмигранты после 1991 года, среди которых много так называемых русских немцев. Они уже давно живут в Германии и, соответственно, закреплены в обществе. По крайней мере, по моему опыту, они настроены более консервативно и поддерживают Путина в России. Многие аналитики утверждают, что эти люди составляют важную группу избирателей АдГ (Альтернатива для Германии). Я неоднократно убеждался в том, что эти люди часто не являются антисоветски настроенными, несмотря на свои консервативные взгляды.

Есть эмигранты, которые приехали в Германию за последние десять лет, в основном в рамках академических программ. По моему опыту, они, как правило, придерживаются либеральных взглядов, но иногда бывают и политически организованными. Например, мой профессор восточнославянской литературы, молодая белоруска, сфотографировалась в газете Die Zeit как сторонница белорусской оппозиции с бело-красно-белым флагом.

Однако, по моему опыту, большинство не высказываются публично о войне, но и не являются особо радикальными.

Реально политически организованных русских, выступающих против правительства, можно разделить на явно фашистские силы, с одной стороны, и либеральные с другой. Мое впечатление, что они очень мало контактируют с «нормальными людьми», а ориентируются скорее на политических немцев.

Как их воспринимают местные жители?

– Они, скорее всего, представляют собой закрытое сообщество, которое оказывает большое влияние на формирование мнений в партиях, университетах и СМИ. Затем эти мнения доводятся до населения. Однако прямой контакт с населением практически не осуществляется. Имя [иноагента] Юлии Навальной, вероятно, хорошо известно в Германии благодаря известности ее мужа. Однако имена [иноагентов] Ильи Яшина и Владимира Кара-Мурзы, вероятно, мало кому известны.

Эти люди организуют демонстрации и митинги в определенные дни, например, в День независимости Украины, в годовщину начала СВО или в годовщину смерти Алексея Навального [признан экстремистом]. На эти акции приходит немного людей, в основном они сами или немцы, которые поддерживают их, потому что они действительно очень убежденные либералы. Однако эти немцы – в основном люди, явно политически организованные, особенно в Партии зеленых, Левой партии Die Linke или СДПГ.

Что можно сказать об антироссийских акциях, которые проводят беглецы-либералы в вашей стране? Как это воспринимают власти и население?

– Да, недавно в Берлине прошла большая демонстрация. Это была первая демонстрация, на которой фашисты из «Русского добровольческого корпуса» (РДК) маршировали вместе с либеральными силами (Навальная, Олег Яшин и Кара-Мурpа).

Русский добровольческий корпус воюет под командованием украинской военной разведки. Бойцы и некоторые сторонники этого военизированного неонацистского подразделения сформировали блок на «антипутинской демонстрации» с примерно 800 участниками, возглавляемый вдовой правого российского «диссидента» Алексея Навального.

На этой демонстрации можно было увидеть белый знак ассоциации «Щит и меч». (Schild und Schwert). Был выставлен Вольфсангель «Азова», позаимствованный со знака бронетанковой дивизии СС «Дас Райх» – символа, запрещенного в ФРГ.

Многие участники марша проигнорировали запрет Германии на закрытие лица на демонстрациях и полностью скрыли свои лица. Некоторые раздавали листовки с объявлениями о наборе в «»РДК«», на которых были нацистские коды «88» – «Хайль Гитлер!» и «14» – «Четырнадцать слов» движения за превосходство белой расы. В Германии это является уголовным преступлением.

Полиция не вмешивалась. Как свидетельствуют видеозаписи, демонстранты даже смогли беспрепятственно скандировать смертельную угрозу «Вместо листьев путинисты будут висеть на деревьях».

Глава «РДК» Денис Капустин не приехал (ему запрещен въезд в Шенгенскую зону). Зато поехали другие преступники-боевики, находящиеся в розыске российских органов безопасности. В их числе – Владимир Ратников из Москвы, лидер нацистского «Черного блока», получивший «политическое убежище» в Литве.

Основанный в 2022 году «РДК» в настоящее время считается одной из самых опасных неонацистских организаций в мире и поддерживается украинским правительством, Германией и другими странами НАТО.

В прошлом году Денис Капустин заявил, что у РДК есть «западное оружие, лучшие образцы». В ближайшее время ожидается поставка двух танков «Леопард». «РДК» видит себя в традициях Русской армии Власова, некоторые члены даже носят на форме знаки различия знаменитого спецподразделения СС «Дирлевангер».

Об участии фашистов не сообщалось в немецких СМИ. Хотя русскоязычная телекомпания Deutsche Welle, рупор либеральной оппозиции, довольно критически отозвалась о неонацистском блоке. Я думаю, что либералы публично дистанцируются от фашистов, чтобы сохранить чистоту перед своими спонсорами. Однако нет никаких сомнений в том, что они работают с ними.

Есть ли изменение отношения к релокантам спустя время?

– Нет, не совсем так. Они играют важную роль в дискредитации России как противника западного и либерального мира. Все интервью о политических преследованиях, ограничении свободы слова и тому подобном в России делаются с их помощью.

Кроме того, в университетах распространяется концепция «преемственности российского империализма и колониализма», который якобы угнетал «нерусские народы» на протяжении всей российской истории.

В этой работе непосредственное участие принимают немецкие политически-либеральные силы. Низшей точкой в последние годы стало изображение украинских коллаборационистов СС во Второй мировой войне как «борцов за свободу» против российско-советского колониализма и империализма. Я говорил о сетях этой идеологической продукции на научной конференции в Донецке в прошлом году.

Я думаю, что они будут продолжать играть эту роль, независимо от того, какие глобальные политические изменения происходят сейчас. Российские оппозиционеры были важными партнерами для преобладающей немецкой политики в отношении России с конца XIX века. Они менее активны на публике, но входят в важные органы, формирующие общественное мнение. Они будут продолжать делать это, независимо от изменений в глобальной политической ситуации.