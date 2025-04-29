Нельзя останавливать СВО, если мы не хотим войны с НАТО – Селиванов

Максим Столяров.  
29.04.2025 17:19
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Нужно выбить нацистские корпуса из ВСУ и освободить насколько можно больше территорий, пока на Украину не зашёл западный контингент.

Об этом в программе «ПолитОтдел» заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно выбить нацистские корпуса из ВСУ и освободить насколько можно больше территорий, пока на...

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«Это признают даже руководители нацистских корпусов, запрещённых в России. В частности, «Азов» и теперь 3-го корпуса. Это уже нацистские корпуса, не бригады, это полностью нацистские огромные боевые формирования. Они говорят – «да, нам перемирие выгодно, чтобы перевооружиться, но мы не будем прекращать диверсионно-террористическую борьбу против России. Мы будем убивать, кого мы хотим, взрывать то, что мы хотим». Они это говорят откровенно.

Поэтому сегодня, пока киевский режим поддерживается Западом, хотя бы даже Западной Европой, пока он будет существовать, он будет вредить России. Будет убивать генералов, будет убивать нас с тобой, будет убивать чиновников, полицейских и т.д., как они это пытаются делать и сейчас», – сказал Селиванов.

Именно поэтому, подчеркнул подполковник, «СВО должна продолжаться».

«Да, может быть разная скорость применения разных видов вооружения. Мне кажется, Россия вполне может при приложении государственной воли очень усилить радиоэлектронный компонент, беспилотный компонент, и двигать ВСУ всё дальше и дальше.

Потому что у них проблема с личным составом. Если мы выбьем костяк нацистов, то фронт начнёт сыпаться. И здесь важно занять как можно больше территорий (желательно, всю) до того, как туда официально введут войска стран Запада. Потому что я считаю, что война с НАТО нам не нужна»,– добавил военный.

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