Недра в обмен на «ничего»: стало окончательно ясно, подо что Зеленский подписал Украину

Кажется, процесс пошел. Украинские СМИ публикуют полный текст скандальной сделки по недрам – той самой, которая, по словам Бориса Джонсона – «это грабеж, но надо подписывать».

Согласно западным инсайдам, Украина и США планируют ее подписать уже послезавтра, для чего Зеленскому дали добро на аудиенцию у Трампа – назвавшего договор «крутым» и обеспечивающим возврат на родину потраченных на Украину денег американских налогоплательщиков.

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И знаете, если вчитаться в то, под чем заставили подписаться киевских, Трамп совершенно прав. Никогда еще американцы не получали таких «жирных» бенефиций от формально независимых иностранных государств. Колонии и разного рода ассоциированные территории типа Пуэрто-Рико – не в счет. Даже Южный Вьетнам и Афганистан времен последней оккупации не идут ни в какое сравнение.

Ближайший аналог – это «дерибан» постсаддамовского Ирака при Буше-младшем, когда фирмы, связанные с Диком Чейни и прочими официалами тогдашней администрации (типа Халлибартона») получали многомиллиардные подряды на «восстановление Ирака», нефтедобычу и прочее.



Интересно, что Зеленского позвали в Штаты исключительно демонстративно позориться – в статусе свадебного генерала. В самом же опубличенном документе черным по белому указано, что от имени Украины его подписывает не президент, не премьер-министр и даже не глава МИД, а министр экономики в статусе вице-премьера Юлия Свириденко.

При этом сам «виновник торжества», то есть Зеленский, натужно хорохорится, рассказывая про очередную перемогу. Послушаем оценку паном «диктатором» конечного варианта соглашения:

«Звучит неплохо. Главное для меня, чтобы мы не были должниками. В соглашении нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам. Не было таких договоренностей раньше, поэтому не о чем говорить. Важно, что это про новое. Если мы говорим о фонде, это также решенный вопрос в этом рамочном соглашении, то я считаю, что там Украина и США партнеры, и фонд этот украино-американский, и мы его не только совместно менеджерим, но и имеем права. При этом, следующий договор будет «сложнее и серьезнее» – про сам фонд».

А теперь переведем с канцелярского на русский, чтобы было понятно, чем же так хвалится Зеленский. В предыдущих версиях документа было прописано создание спецфонда, на счету которого аккумулировались бы доходы от добычи украинских минералов, нефти, газа, работы портов и всего прочего, что приглянулось бы Трампу в процессе инвентаризации оставшихся украинских активов.

Украина прямо обязывалась «вносить в Фонд 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов», неважно, в какой собственности они будут находиться.

Единоличный же контроль над этим фондом будет у США. Причем, что важно – эти денежки предполагалось собирать до тех пор, пока на счету фонда не наберется сумма в 500 миллиардов долларов. Собственно, об этом и говорил сам Зе, когда возмущался, что на каждый вложенный доллар Трамп требует вернуть два.

Отличие итогового варианта договора от прежних версий в том, что теперь в нем не фигурирует сумма в 500 миллиардов долларов. Ее просто вывели за скобки, написав, что просто создается фонд, куда будут капать украинские денежки, а конкретные цифры пропишут в отдельном допсоглашении.

Вот именно на этом основании Зеленский сейчас кричит о своей перемоге. И знаете что? Вот смеху будет, когда эти самые 500 миллиардов таки появятся в допсоглашении. Но не сейчас, а когда осядет пыль и телемарафон разъяснит посполитым как им повезло и как Зеленский в неравном бою с США защитил их интересы и не допустил продажи Родины.

Но вернемся к окончательному варианту эпохального договора. В нем, как и в более ранних версиях, не указано, кто конкретно и как будет управлять работой Фонда, в который пойдут средства от доходов от разработки украинских месторождений. Это тоже будет прописано в отдельном договоре, который ещё даже не подготовлен и должен быть ратифицирован Радой.

Сказано лишь, что управление будет совместным, как и наполнение самой кубышки. Правда, учитывая манеру Трампа вести дела, в такое «партнерство» верится с трудом. И вспоминается незабвенный Леня Голубков из рекламы МММ. Той самой, где «Я не халявщик, я партнер!».

Сходство обоих ситуаций усугубляется еще и тем, что, как и в украино-американском партнерстве, схема с МММ также была построена на том, что вкладчики несли «пирамиде» СВОИ деньги. Мавроди же не тратил ни копейки.

Еще более показателен тот факт, что, как ни трепыхались киевские, в тексте указано, что «полномочия представителей правительства США в процессе принятия решений будут находиться в пределах, разрешенных действующим законодательством Соединенных Штатов».

Иначе говоря, американские управляющие фонда будут действовать в своей собственной, а не украинской юрисдикции. И спорные вопросы будут решаться не в подконтрольном Зеленскому суде Киева, а в суде Нью-Йорка. А сколько было гордости, что, мол, удалось вычеркнуть этот момент из текста!

Оговорено, что речь не идет о доходах от уже работающих предприятий, типа «Укрнафты», а лишь о созданных новых. Кто-то видит в этом предохранитель от «передела по беспределу» и отъема активов у нынешних собственников, однако я бы отставил наивность. В делах с разработкой недр не нужно отжимать активы – достаточно найти предлог для аннулирования у таких фирм лицензий на добычу.

Вся инфраструктура в момент превращается в груду стоящего по цене лома железа, после чего извлекать из земли закопанные в ней минералы начнут «правильные» новосозданные предприятия, обязанные отчислять свои доходы в подконтрольный американцам фонд.

Наконец, еще один прелестный момент. взносы, сделанные в фонд, будут «не реже одного раза в год» инвестироваться в экономику Украины. Правда, есть нюанс: объем реинвестирования нигде не указан, а его порядок снова отдается на откуп еще не подписанному допсоглашению.

Резюмируя: «перемога» состоит в том, что Украине подсунули на подпись «пустышку», призванную помочь Зеленскому сохранить лицо. А все значимые моменты, связанные с цифрами и конкретным механизмом «доения» страны в интересах американского капитала, отнесены к допсоглашениям мелким шрифтом.

Предельно огрубляя для обывательского понимания, предложенный американцами Украине «план Маршалла» выглядит таким образом: в спецфонде аккумулируются живые деньги от всего, сколько нибудь ликвидного и стоящего. И пока этот фонд не наполнится на предписанную сумму, Украина будет только платить – неважно, сколько на это уйдет лет.

Восстанавливать же будут потом – насколько хватит доброй воли американцев. Причем, собранные с Украины деньги будут уходить американским подрячикам. Которые и будут зарабатывать на этом восстановлении – с перспективой перехода восстановленного в их собственность.

По итогу, американцы отобьют потраченное на войну. А украинские надежды на золотой дождь из западных инвестиций, который прольется на них по окончании войны, накроются медным тазом.

Вытаскивать себя из болота за волосы украинцам придется самим и за свой собственный счет. С приставленным к ним надсмотрщиком из-за океана – чтобы по дороге у себя же не украли.

Но даже не это самое печальное. Самый громкий эпикфейл приключился у Зеленского с пресловутыми «гарантиями безопасности», которые он, надрываясь, всю дорогу требовал внести в документ. В этом вопросе американцы оказались тверды как скала.

В проекте договора говорится не о предоставлении гарантий безопасности, а о «поддержке усилий Украины» по их получению, если их даст кто-то другой.

Дословно:

«Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира».

То есть, если Украина найдет доброхотов, готовых дать ей гарантии, США это дело благословят. Например, если европейцам сильно надо, то американцы не против – пускай рискуют «на свои». В Европе же готовы гарантировать Украине только на словах. На практике же в этом вопросе оглядываются на США, не рискуя посылать войска без американской подстраховки. Которой не будет: Рубио на чистом английском заявил на Fox News, что Штаты отказываются спонсировать «бедных родственников» по НАТО.

Иными словами, украинским официалам придется подписывать договор БЕЗ ВСЯКИХ ГАРАНТИЙ. Украина отдает недра в обмен на ничего.

Пустыми словами остались разговоры про «автоматический прием в НАТО» в случае повторного нападения на Украину. «Пятая статья» Киеву не светит в любом случае.

Но, говорят эксперты, даже если бы она формально и светила, все равно, определять, какую именно помощь оказать, будут решать сами партнеры по НАТО. Диапазон широкий: от глубокой озабоченности до поставок вооружений в ассортименте и в сроки, удобные отправителям.

Европейцев, таким образом, поощряют и дальше выдавать Украине необеспеченные геополитические векселя, поддерживая милитаристские иллюзии киевского начальства. А вот от дележа украинских активов решительно оттесняют.

И вот, скажите – разве это не триумф «блестящего дипломатического гения» Зеленского? «Героям» – «слава»!