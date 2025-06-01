«Не трожь нашу самостийность!» – российского политтехнолога обругали в Минске за критику Лукашенко

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Российский политтехнолог Евгений Минченко последовательно критикует «Директиву № 12», которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал еще 9 апреля.

Документ предполагает укрепление идеологической вертикали, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Минченко отмечает: в доктрине говорится о «принадлежности белорусов к восточнославянскому миру, цивилизационном родстве с русским и украинским народами», и это единственное упоминание русского народа в документе.

«Это странно, учитывая несопоставимый уровень сотрудничества и взаимодействия с русскими и с украинцами. В тексте отсутствуют упоминания Союзного государства России и Белоруссии, ЕАЭС, ОДКБ. Никак не обозначена тема военной безопасности, военного и экономического сотрудничества с РФ, значимости экономической интеграции для экономики Белоруссии. Это яснее ясного говорит о реальной приоритетности этого проекта для белорусских властей», – написал Минченко.

Его замечания вызвали синхронную и довольно резкую реакцию сразу нескольких спикеров, работающих с администрацией Лукашенко.

«В Беларуси вокруг ценности суверенитета и уникальности отечественной государственной модели выстраивается национальная идеология. Это наше суверенное право, нравится сие кому-то за пределами Беларуси либо нет. Что касается «упоминаний» союзных стран в документах внутренней политики, то мы не требуем упоминать Беларусь по поводу и без от российских друзей», – заявил депутат белорусского парламента Александр Шпаковский.

Белорусский политолог Петр Петровский резко раскритиковал Минченко, назвав его «политтехнологом из 1990-х» и повторив миф о том, будто российские олигархи всё мечтают, да не могут заполучить богатства, на страже которых стоит местная самостийность.

«Для некоторых московских политтехнологов «Белоруссия» – это выкормыш московских «спонсоров». Они так к нам и относятся как барин к своим крепостным. Мол, спонсоры мы вашего счастья. Поэтому молитесь на нас, выполняйте директивы и полностью соответствуйте нашей политике, выполняйте указания слепо и безоговорочно. А для чего? Для получения олигархами белорусской государственной собственности», – написал Петровский.

Резче всех, как обычно высказался придворный телеведущий Григорий Азаренок.