Не надо контингента «коалиции желающих»! Разместите ПВО на Западенщине – полковник СБУ
Работа натовской ПВО во время инцидента с беспилотниками над территорией Польши не выдерживает никакой критики.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда французы, британцы, поляки говорят о гарантиях безопасности, а в своё время говорили, что мы готовы разместить свои контингенты на Украине, я думаю, сейчас самое время. То, что сделала РФ – это была прямо направленная агрессия. Если вы хотите разместить своих военнослужащих, мы не говорим о переднем крае, где бьются наши солдаты…
Они могут, как минимум, разместить свои средства ПВО «Пэтриот» и другие или вдоль границы Украины, или, например, на 100 км в глубину. И заявить о том, что хотя бы эта зона 200-300 км до западной границы Украины находится под контролем стран НАТО, потому что это опасность для стран НАТО… Те же самолёты F-35 и F-16, которые пытались сбивать дроны ракетами над Польшей, могут это делать в каком-то секторе и над территорией Украины», – вещал Костенко.
Он в целом раскритиковал работу натовской ПВО.
«Это точно то, о чём нужно вести диалог. Я думаю, этот случай показал, что Европа точно не готова, НАТО не готово. Всё, что они смогли – это, там, сколько, по информации СМИ, было 19 или 20 дронов, из них сбить 4 с помощью супердорогих ракет, которые Украина бы точно не использовала для этого.
А это говорит о том, что даже имея угрозу практически на границе, они не берут этот опыт и они не готовятся», – сокрушался укро-депутат, умолчав о том, что укро-ПВО – сама дырявая, как решето.
