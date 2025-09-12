Не надо контингента «коалиции желающих»! Разместите ПВО на Западенщине – полковник СБУ

Работа натовской ПВО во время инцидента с беспилотниками над территорией Польши не выдерживает никакой критики.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда французы, британцы, поляки говорят о гарантиях безопасности, а в своё время говорили, что мы готовы разместить свои контингенты на Украине, я думаю, сейчас самое время. То, что сделала РФ – это была прямо направленная агрессия. Если вы хотите разместить своих военнослужащих, мы не говорим о переднем крае, где бьются наши солдаты…

Они могут, как минимум, разместить свои средства ПВО «Пэтриот» и другие или вдоль границы Украины, или, например, на 100 км в глубину. И заявить о том, что хотя бы эта зона 200-300 км до западной границы Украины находится под контролем стран НАТО, потому что это опасность для стран НАТО… Те же самолёты F-35 и F-16, которые пытались сбивать дроны ракетами над Польшей, могут это делать в каком-то секторе и над территорией Украины», – вещал Костенко.