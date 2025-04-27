Не хотите мигрантов – работайте за троих: Лукашенко отреагировал на «пакистанскую панику», сравнив её с Беломайданом

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Нешуточная паника поднялась в белорусском сегменте соцсети «Тик-ток» после заявления президента страны Александра Лукашенко о том, что Белоруссия готова принять 150 тысяч трудовых мигрантов из Пакистана.

На следующий день в интернете появились десятки ксенофобских роликов, авторы которых рассказывали о том, какую опасность несут Белоруссии носители чужой культуры, особенно мужчины.

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Доходило и до откровенных фейков. Так, было выложено видео, на котором дерутся два человека – и утверждалось, что это устраивают беспорядки первые прибывшие пакистанцы. На самом деле на видео дрались из-за девушки два марокканских студента. Обоих быстро забрали в милицию.

«Так и до антипакистанских митингов в Минске недалеко. Вот это было бы просто феерично и странно. Тиктокеры хайпят на страхе людей, видевших страшные картинки из той же Германии, которая уже не немецкая вообще. Могу точно сказать, что улицы Беларуси точно не «опакистанятся», а то, что становится больше мусульман, так это общемировой процесс. Самое важное, что гражданство раздавать пока не планирует никто», – попытался урезонить паникеров в своем тгк корреспондент RT Константин Придыбайло.

Председатель правления белорусского государственно-общественного объединения «Знание» Вадим Гигин считает, что «пакистанская истерия» была инспирирована на Западе.

«Те, кто в Польше и Прибалтике рвут на себе рубахи за «толерантность» и «либерастию», здесь скинули маски. Против Беларуси они попытались использовать самые гнилые штампы – черная кожа, мигранты, страх и ненависть. Но этот номер не прошел. Все эти центры распространения выявлены нашими спецслужбами, как и отдельные хайпожеры», – заявил Гигин в эфире телеканала СТВ.

Депутат белорусского парламента Александр Шпаковский расстроен нецивилизованной реакцией белорусского общества.

«Оценки о повышении уровня информационной гигиены белорусского общества оказались несколько преувеличены. TikTok-поколение готово бездумно пороть любую чушь ради увеличения числа просмотров. Даже патриотический сегмент белорусского социума, увы, нуждается в постоянной разъяснительной работе», – написал Шпаковский.

Лукашенко на хайп в соцсетях не поддался и вновь заявил, что готов взять хороших работников из любой страны.

«Это раскручивают. У нас таких умных много: «ах, пакистанцы приедут – перевернут страну». Мы никому не позволим переворачивать страну. В 2020 году здесь не пакистанцы бегали», – сказал белорусский президент.

Он пообещал «просветить на рентгене каждого человека из любой страны», прежде чем «взять его жить на самой прекрасной белорусской земле».

Пакистанцев он собирается набирать на швейную фабрику в Барановичах. К специалистам по текстилю, по его идее, должно прилагаться сырье. В Белоруссии уже работают мигранты из Таджикистана и Узбекистана, но им «некогда нарушать закон», потому они трудятся по 12-14 часов. Он даже готов раздавать приезжим землю.

Если же Белоруссия откажется от привлечения мигрантов, то белорусам придется работать больше.

«Если кто-то боится иностранцев, надо работать тогда за троих, хотя бы за двоих. Хотим мы этого? Не очень. Я говорю непопулярно, но откровенно», – сказал Лукашенко.