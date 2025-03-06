Не исключаю высадку ВСУ на западный берег Крыма – российский подполковник

Олег Кравцов.  
06.03.2025 12:22
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Россия не должна допустить, чтобы перемирие было использовано киевским режимом для восстановления сил.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» подполковник в запасе Роман Шкурлатов.

Россия не должна допустить, чтобы перемирие было использовано киевским режимом для восстановления сил. Об...

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«Зеленский снова крутит хвостом, затягивая подписание сделки с США. Тянет время, чтобы продлить американскую военную помощь. Он говорит о перемирии, но, безусловно, хочет использовать его для передышки, перегруппировки и получения помощи от Европы. Однако, если возьмет на себя обязательства по прекращению огня, будет вынужден их соблюдать под давлением Вашингтона», – сказал офицер в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что до подписания соглашения о перемирии будет самый опасный период.

«Возможны попытки высадки ВСУ на западное побережье Крыма, несмотря на самоубийственность таких действий. Киевский режим не остановится перед авантюрами, даже ценой сотен жизней своих военнослужащих, как это было на Курской области. Возможно, будет комбинированная операция с применением дальнобойного западного вооружения и десанта.

У них есть окно возможностей до перемирия, и они могут попытаться получить козырь для торга. Нельзя допустить, чтобы перемирие использовалось противником для зализывания ран и возобновления боевых действий», – резюмировал Шкурлатов.

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