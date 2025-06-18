Не Эрдоган так Лукашенко: США могут предложить вернуться к минскому формату

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США на фоне вялотекущих стамбульских переговоров могут предложить вернуться к старым договоренностям в Минске, чтобы заморозить конфликт на Украине и бросить все силы на Ближний Восток.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кит Келлог, который спецпосланник по Украине, отправился навстречу с Лукашенко. О чем они будут говорить я не знаю, но очевидно, что будет делать какие-то заманчивые предложения», – сказал ведущий, и попросил прокомментировать.

«Ну, Александр Григорьевич опытный политик, я думаю, он на какие-то такие посулы, которые ему могут отправить, вряд ли пойдет. Я думаю, что там обсуждаться будет гуманитарный аспект, освобождение большого количества политических заключенных там и так далее. И здесь нормально, можно делать», – считает Клинцевич.