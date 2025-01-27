Не болтай – враг подслушивает! Благодаря Буданову все узнали, сколько времени осталось Украине

Ньюсмейкером дня на Украине, безусловно, стал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Якобы произнесенную им на закрытом заседании Рады с участием киевских вип-силовиков в режиме офф-рекордс цитату, с самого утра мусолят и комментируют, как голодные собаки мозговую косточку, по всем украинским медийным площадкам – все кому не лень.

Причем, в каждой новой трактовке будановское изречение обрастает все новыми подробностями и смыслами, которых в нем не было.

А теперь – прямая цитата из первоисточника вброса – боевого листка «соросят» «Украинская правда», пересказавшего в третьем лице диалог начальника разведки с неназванным депутатом.

«Больше всего запомнился ответ Буданова. Кто-то спросил его, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл говорит: «Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины». Все так переглянулись и замолчали. Видимо, нужно, чтобы все получилось», — немного растерянно резюмирует депутат».

Следом за публикацией начался парад ее однотипных опровержений. Глава «Центра противодействия дезинформации» украинского Совбеза Андрей Коваленко счел «очень странным тот факт, что народные депутаты рассказывают, кто, что и как сказал из представителей Сил обороны на ЗАКРЫТЫХ с грифом заседаниях, связанных с нацбезопасностью», — отметил чиновник.

Он также пригрозил болтливым нардепам:

«Речь идет в принципе о ситуации, когда из закрытого заседания от народного депутата «течет» информация. Это какая-то тотальная безответственность на грани с адекватностью. Включайте наконец свой мозг, нардепы!».

После обеда разродился опровержением и сам ГУР, заявивший, что гуляющая по СМИ «якобы цитата» Буданова «с закрытого, с грифом секретно, заседания Верховной Рады Украины – не соответствует действительности».

Также в ГУР призвали медийщиков «не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию», поскольку «распространение любых сообщений о том, что обсуждается на официальных совещаниях с грифом секретно с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности государства и используется врагом в своих интересах».

Честно говоря, такое опровержение не только не прояснило, а еще больше запутало понимание ситуации. Так выступление Буданова было или его не было? И если верно последнее, к чему тогда весь этот переполох в курятнике по поводу «якобы цитаты» и зачем журить СМИ за вынос мусора из секретной избы?

Ведь, если Буданов ничего такого не говорил, то вброс УП – это банальная «утка», а вовсе не разглашение секретной информации. Чувствуете разницу?

Больше всех насмешил нардеп-«слуга» Олег Дунда – тот самый, который прославился принципиальным отказом ехать на инаугурацию Трампа, куда его не приглашали. Этот гигант мысли вывернул дело так, будто произошедшее – изощренная спецоперация самого ГУР.

«Надо учесть, что эти ссылки на Кирилла Буданова — это ссылки на очень специфическую институцию. Мы не знаем, для чего они делаются и с какой целью используются. Комментировать, не понимая, что там происходит — это вообще вмешиваться в вопросы национальной безопасности», — заявил Дунда каналу Київ 24.

Теперь о том, что же это все-таки было. Каждый пишет, как он слышит – пел когда-то немодный теперь Окуджава. Вот и тут, одни услышали в словах Буданова сомнения в том, что Ненька дотянет до лета – раз ее существование «под угрозой». Другим почудился намек на «зраду» – то есть признание безальтернативности переговорного сценария, от которого в Киеве до сих пор под разными предлогами увиливали, на словах выступая «за».

Наконец, третьи призвали на помощь конспирологию, обратив внимание на странное совпадение – слова Буданова «удачно» подсветили аккурат впритык к появлению в медийном пространстве некоего «плана достижения мира к 9 мая», якобы переданного американцами европейским дипломатам.

Тем более, что этот «план» в Киеве тотчас же дезавуировали устами «канцлера» Банковой Ермака, назвавшего это «российским вбросом». При этом сам Зеленский на вброс не отреагировал, укатив вместо этого в Польшу на годовщину освобождения Аушвица.

Впрочем, Зеленскому не нужно было реагировать на «вброс» от «Страны», чтобы окружающие заметили очевидное: «очильнык» Банковой элементарно «поплыл» в прежде принципиальном для него вопросе.

Тут вам и очевидное-невероятное в виде признания того, что запрет на переговоры касается всех, кроме самого Зеленского (такое вот правовое ноу-хау). Тут и пробные забросы удочки через Bloomberg на предмет «а как отреагируют» – с условиями для начала переговоров:

«Россия должна как минимум вернуться к линии полномасштабного вторжения для того, чтобы только начать диалог».

При том, что у Трампа многократно давали понять, что в их видении остановка боевых действий должна произойти по линии фронта, и не расслышать это мог только глухой.

Послушать Зеленского, так он вообще не при делах: состоятся переговоры, и чем они закончатся – зависит исключительно от Трампа, а Киев делает большое одолжение американцам, вообще соглашаясь участвовать в каких-то инициированных ими движухах:

«Если президент Трамп сможет гарантировать нам эту сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться дипломатическим путем».

Интересно, кто у нас президент Украины, по версии Зеленского? Трамп? Или мир на Украине больше нужен Штатам, чем самой Украине? А как же собственная инициатива и, прости господи, субъектность?

Приходится констатировать, что по вопросам переговоров в Киеве пока что сплошной туман яром. Между тем, отсутствие этой ясности на фоне идущего на наших глазах развала фронта на Донбассе – действительно реальная и большая проблема Украины.

И именно об этом говорил Буданов, если отбросить фантазии пикейных жилетов. И, казалось бы, это то, что должно в первую очередь заботить киевских бонз, усиленно делающих сейчас покерфейс вместо того, чтобы выйти к народу на честный разговор о том, в какую задницу завели Украину ее гениальные стратеги-керманычи.

Но увы и ах. Не на тех напали. Как тут не процитировать пламенного борца с режимом Александра Дубинского, строчащего блоги прямиком из киевского СИЗО: