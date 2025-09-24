НАТО уже пожертвовало Эстонией, но мы не убиваем и ждём до последнего – эксперт

Максим Столяров.  
24.09.2025 18:33
  Севастополь
Странно слышать, как ведущие последние 20 лет агрессивные действия против РФ страны НАТО говорят ещё о каких-то подготовках «ответов» на «российские провокации».

Об этом в эфире «Первого Севастопольского» заявил работающий с подразделением «Эспаньола» волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Подготовка ответов – это наша история. Это мы сидим, нас по панцирю – шлёп, и мы какой-то ответ готовим. У НАТО долгосрочный злоумышленный план по отношению к РФ, который длится всю каденцию Путина.

Принятие восточноевропейских, балтийских стран в блок, размещение там ПРО, потом контингентов. Потом, воспользовавшись ситуацией начала СВО, которую тоже спровоцировало НАТО, затягивают Финляндию и Швецию и начинают угрожать нам с нашего незащищённого северо-запада.

И сейчас они создают прецеденты – поставляют оружие, делятся развед-информацией. Над странами Балтии летают разведывательные самолёты НАТО, которые передают Украине информацию для ударов по российским регионам. Неважно, на территории РФ самолёт или за сто метров через границу над Эстонией, это военная агрессия. Это последовательно на протяжении 20 и последних 3,5 лет особенно совершают агрессию в отношении РФ», – сказал Живов.

Он также напомнил, что с высокой долей вероятности, с Эстонии уже дважды запускали боевые беспилотники.

«И в первый раз Эстония была готова сразу умереть как жертвенный агнец. Но Россия тогда эту ситуацию спустила на тормозах, решила не эскалировать. В Кремле прекрасно понимают, что Прибалтику зажгут.

«Ответ» они готовят! Они будут продолжать готовиться к полномасштабной войне с нами. И делать всё возможное, чтобы выставить нас виновной стороной. Регулярные провокации рано или поздно приведут к тому, что мы просто обязаны будем обороняться.

А в ООН было смешно, целое шоу устроили. Эта демонстрация «полёта российского МиГа» от пробирки Пауэлла мало чем отличается», – добавил волонтёр.

