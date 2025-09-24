Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Странно слышать, как ведущие последние 20 лет агрессивные действия против РФ страны НАТО говорят ещё о каких-то подготовках «ответов» на «российские провокации».

Об этом в эфире «Первого Севастопольского» заявил работающий с подразделением «Эспаньола» волонтёр Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Подготовка ответов – это наша история. Это мы сидим, нас по панцирю – шлёп, и мы какой-то ответ готовим. У НАТО долгосрочный злоумышленный план по отношению к РФ, который длится всю каденцию Путина. Принятие восточноевропейских, балтийских стран в блок, размещение там ПРО, потом контингентов. Потом, воспользовавшись ситуацией начала СВО, которую тоже спровоцировало НАТО, затягивают Финляндию и Швецию и начинают угрожать нам с нашего незащищённого северо-запада. И сейчас они создают прецеденты – поставляют оружие, делятся развед-информацией. Над странами Балтии летают разведывательные самолёты НАТО, которые передают Украине информацию для ударов по российским регионам. Неважно, на территории РФ самолёт или за сто метров через границу над Эстонией, это военная агрессия. Это последовательно на протяжении 20 и последних 3,5 лет особенно совершают агрессию в отношении РФ», – сказал Живов.

Он также напомнил, что с высокой долей вероятности, с Эстонии уже дважды запускали боевые беспилотники.