НАТО привлекло к своим учениям косовских боевиков – вопреки резолюции ООН

Алексей Топоров.  
26.05.2025 22:25
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, НАТО, Общество, ООН, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал


Порядка тысячи «военнослужащих» так называемых «Сил Безопасности Косово» (FSK) принимают участие в учениях НАТО Defender Europe 25.

При этом их база на аэродроме Джяковица станет командным пунктом 28-й пехотной дивизии США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Порядка тысячи «военнослужащих» так называемых «Сил Безопасности Косово» (FSK) принимают участие в учениях НАТО...

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«Премьер-министр Косово» Альбин Курти заявил, что в учениях Defender Europe 25 примут участие тысяч солдат из 19 стран Юго-Восточной Европы, включая Косово. При этом тысяча косовских боевиков будут задействованы в маневрах, которые пройдут на территориях Косово, Албании, Хорватии и Северной Македонии.

«Самой важной особенностью для нас является то, что Косово – это страна, которая была выбрана армией США для размещения командования 28-й пехотной дивизии. С базы FSK в аэропорту Джяковица американское тактическое командование будет руководить всеми бригадами в регионе Юго-Восточной Европы», – написал лидер сепаратистов в своём профиле в одной из социальных сетей.

Он обратил внимание на то, что часть учений, проходящая в Косово, продлится до 9 июня и пройдет в западной части края. Курти сообщил, что в ходе учений подразделения FSK проведут наступательные, оборонительные и стабилизационные боевые действия.

«Учения также будут включать боевые стрельбы из систем вооружения, которые правительство Косово закупило и продолжает закупать для нашей армии», — написал Курти.

В свою очередь, «президент» Косово Вьоса Османи параллельно провела встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, в ходе которой заявила, что «Косово по-прежнему привержено пути к членству в НАТО и безопасному будущему для всех наших граждан».

При этом согласно Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН по Косово, принятой в 1999 году и номинально действующей и по сей день, ни одна из этнических общин Косово не имеет право иметь собственные вооружённые формирования.

Что не мешает кураторам сепаратистского албанского режима в Приштине из США и ЕС – превращать так называемые «Силы Безопасности Косово», состоящие из этнических албанцев, в полноценную армию, встроенную в структуру НАТО.

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