Натерпевшиеся от Украины крымчане сегодня в авангарде защитников русского языка

Крымчане первыми выступили на защиту русского языка от заимствованных слов, что в итоге привело к принятию закона, запрещающего использование иностранных слов в официальной речи и документах, который подписал президент.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил первый зампредседателя Госсовета Крыма Сергей Цеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему я говорю, что в значительной степени этому способствовали крымчане? Потому что ещё до 2014 года мы обратили внимание на засилье русского языка различными иностранными словами, в основном английскими. Мы вообще упорно в Крыму старались писать именно на русском языке, не используя каких-то английских слов, не писали в программах там «кофе-брейк» — мы писали «перерыв на кофе». Воссоединившись с Россией, мы обращали внимание уже представителей нашей большой России на то, что надо сохранять русский язык и не унижать его иностранными словами. Мне кажется, что это в значительной степени способствовало тому, что в России тоже на эту тему стали обращать внимание. Может быть, у нас было больше смелости, больше наглости. Я, во всяком случае, когда был сенатором, часто на заседаниях сената спрашивал у иного докладчика: «Почему вы используете это слово?». И таких слов было много, особенно новых», – подчеркнул он.

В конце концов, в защиту русского языка приняли ряд законов, следствием которых стало закрепление современных норм литературного языка в работе официальных органов государственной власти.