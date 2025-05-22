Натерпевшиеся от Украины крымчане сегодня в авангарде защитников русского языка
Крымчане первыми выступили на защиту русского языка от заимствованных слов, что в итоге привело к принятию закона, запрещающего использование иностранных слов в официальной речи и документах, который подписал президент.
Об этом в эфире «Радио Крым» заявил первый зампредседателя Госсовета Крыма Сергей Цеков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Почему я говорю, что в значительной степени этому способствовали крымчане? Потому что ещё до 2014 года мы обратили внимание на засилье русского языка различными иностранными словами, в основном английскими. Мы вообще упорно в Крыму старались писать именно на русском языке, не используя каких-то английских слов, не писали в программах там «кофе-брейк» — мы писали «перерыв на кофе».
Воссоединившись с Россией, мы обращали внимание уже представителей нашей большой России на то, что надо сохранять русский язык и не унижать его иностранными словами. Мне кажется, что это в значительной степени способствовало тому, что в России тоже на эту тему стали обращать внимание.
Может быть, у нас было больше смелости, больше наглости. Я, во всяком случае, когда был сенатором, часто на заседаниях сената спрашивал у иного докладчика: «Почему вы используете это слово?». И таких слов было много, особенно новых», – подчеркнул он.
В конце концов, в защиту русского языка приняли ряд законов, следствием которых стало закрепление современных норм литературного языка в работе официальных органов государственной власти.
«Я по диагонали посмотрел, потому что словарь – это дело очень емкое. И не могу сказать, что мне всё там понравилось. В частности, я увидел там слово «кейс», «кластер», которые уже стали русскими словами. Наверное, если появляются новые слова, то это развитие языка. Но мне кажется, такие новые слова должны становиться частью русского языка при условии общественного согласия», – заключил Цеков.
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