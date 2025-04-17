«Настоящих буйных мало!» – Каспаров сомневается в качестве нынешних российских «политзаключенных»

В дни, когда на Западе «вместо лузеров пришли предатели», российская эмиграция ведет себя недостойно.

Об этом бывший шахматист, иноагент Гарри Каспаров заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь, конечно, позиция многих наших коллег в эмиграции не выдерживает никакой критики. Это попытка все время оставаться в белых перчатках: мы здесь ни при чем. Нет, вы «причем»! Мы в дерьме все, это дерьмо на всех нас лежит. Не надо делать вид, что вы к этому отношения не имеете. Имеете. Более того, любая попытка сделать вид, что вы не имеете отношения, делает вас еще большими соучастникам», – указал Каспаров.

Он признал, что в России есть «политзаключенные», но считает, что их качество гораздо ниже, чем при СССР («их нельзя поставить в ряд с Быковским и Марченко, эти политзаключенные на 99% являются людьми, которые просто попали под раздачу»).