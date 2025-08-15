«Настал час идти вверх по лестнице ядерной эскалации» – Караганов о наших действиях сразу после Аляски

Вне зависимости от результатов переговоров на Аляске, Россию ждёт военная эскалация с Европой.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если президенты не смогут договориться [на Аляске], может ли ступень конфликта пойти дальше?», – спросил ведущий.

«Я полагаю, что нам в любом варианте, во всяком случае в отношении Европы, нужно идти вверх по лестнице в отношении ядерной эскалации.

Нам нужно их образумить до того, как эта проваливающаяся элита в очередной раз из-за своих внутренних проблем гонит мир к мировой войне.

Напомню, что Европа является источником всех мировых бед в истории человечества. В частности, двух мировых войн за одно поколение. Они забыли об этом, и лезут на третью. Поэтому Трамп Трампом, но Европу придётся каким-то образом образумить», – сказал Караганов.