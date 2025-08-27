Нас украинцев объединит только ядерная бомба – крымский предатель

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Только большие потрясения и огромные жертвы могут объединить украинское общество.

Об этом в эфире «Громадське радио» заявил бывший крымчанин, журналист Павел Казарин, ныне воюющий с Россией в составе ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он задается вопросом, способны ли украинцы на тот уровень единения, который якобы был в феврале-марте 2022 года.

«Ну, для этого нужен шок, который можно было бы сравнить с началом полномасштабной злости. Какой это может быть шок, я даже не знаю. Ядерная бомба тактического уровня», – рассуждал Казарин.

Ведущая отметила, что подумала об этом – и ей стало «немного нехорошо».