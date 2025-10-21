«Нас спасёт только полная экономическая блокада России» – украинский дипломат

Вадим Москаленко.  
21.10.2025 22:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 277
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Вместо переговоров о мире, Украина продолжит добиваться экономического поражения России.

Об этом на канале «Прямой» заявил бывший постпред Киева при ООН, экс-посол Украины в России и США Владимир Ельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Классика советской и российской дипломатии – просить максимум, а потом потихоньку отползать. Но что-то я не вижу этого отползания, по крайней мере, за последний год, с тех пор как начались переговоры в Стамбуле.

Демилитаризация и денацификация всё равно озвучивается, пускай и на уровне пониже, чем Путин и Лавров. Но тем не менее, это всё остаётся в кармане у россиян.

Они ни от чего не откажутся, пока не почувствуют, что пора что-то делать, чтобы избежать если не поражения, то такого её затягивания, которое уничтожит российскую экономику. А это уже происходит», – уверял Ельченко.

«Пока проблемы не начнут накапливаться, как снежный ком, Путин свою позицию не поменяет. Хотелось бы больше санкций. Мы слышали о 19 пакете ЕС – но это не то, чего мы хотим. Нужна только полная экономическая блокада», – настаивал укро-дипломат.

