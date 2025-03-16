Нас собирались изгнать или убить: Крым послал Украину и по моральному, и по законному праву – глава Госсовета
Всю агитацию на Всекрымском референдуме 2014 года выполнили украинские националисты – они просто не оставили крымчанам права на жизнь.
Об этом в эфире «Крым 24» заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нас хотели уничтожить… и этого не скрывали. Это было заложено во всех их программных документах, они выступали с этим на площадях, и первый же из их законов был принят о ликвидации Автономной республики Крым. Второе – это запрет русского языка, и третье – уничтожение памятников истории, связанных с русской государственностью.
То есть, памятники Великой Отечественной войны, связанные с Крымской войной, с периодом Екатерины II – всё, что является частью нашего культурного кода. А что нам делать? Они говорили – уезжайте, мы вас не держим. Чемодан – вокзал – Россия – их лозунг. И это дошло до каждого в Крыму, богатого и бедного, больного и здорового, стара и млада. Все поняли, что нас ожидает, людей всех национальностей, и какой Армагеддон идёт на Крым», – подчеркнул Константинов.
В отличие от рядовой области, статус автономии давал Крыму возможность самоопределения. К тому же, решение о досрочных президентских выборах Киев обязан был согласовать с республикой.
«Мы понимали, что Крым в незаконном неправовом порядке никому не нужен. И мы провели референдум в соответствии со своим правом. Вот Киевская область такого права не имела и сейчас не имеет, а Крым имел. И республиканский статус, добытый нами на референдуме 1991 года, предоставил это право в Конституции Крыма. Да, она была очень «обезжиренной». Но всё-таки важнейшие элементы в ней были, и это право референдума.
И второй немаловажный момент: все важнейшие международные политические события на Украине должны были согласовываться с парламентом Крыма. А протокол, подписанный Януковичем и представителями европейских стран о проведении досрочных президентских выборов на Украине, с нами не был согласован. Мы досрочные выборы не поддерживали», – указал Константинов.
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