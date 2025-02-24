«Нам очень тяжело, но хотим воевать дальше» – приглашённый ВСУшник запутался в тексте

Вадим Москаленко.  
24.02.2025 19:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские солдаты очень устали от тяжелейшей войны, но хотят продолжать и нуждаются в продолжении поставок оружия и техники.

Об этом на форуме в Киеве, посвящённому третьей годовщине войны против России, заявил «воюющий на покровском направлении» главный сержант батальона БПЛА Денис Кардаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские солдаты очень устали от тяжелейшей войны, но хотят продолжать и нуждаются в продолжении...

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«Многие страны, которые нам помогают, прошли через такую же агрессию со стороны России, и знают, как это происходит.

Тяжело ли нам сейчас здесь? Да. Невероятно тяжело. Мы устали от войны», – ляпнул он.

Боевик поблагодарил всех, кто вооружает Украину, и похвастался, что его батальон «уничтожает десятки единиц российской техники в день и вдвое больше солдат».

«Но это битва за нашу независимость, за нашу семью, за нашу страну и нацию. Если мы проиграем эту битву, у нас этого всего не будет. Хочу поблагодарить все страны, которые поддерживают нас», – говорил Кардаш, неумело поглядывая под стол на бумажку с текстом.

Присутствующие на русофобском форуме европейские лидеры встретили его речь аплодисментами.

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