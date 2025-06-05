«Надо вспоминать прошлый век» – военкор о защите Крымского моста

Физическая защита Крымского моста – дело наживное, большой вопрос, откуда у СБУ доступ к кадрам с камер видеонаблюдения объекта.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Крымскому мосту как раз всё не так уж и плохо. Мы видели, что угрозы были просчитываемые, и к этим угрозам подготовились. СБУ поспешила заявить о том, что они якобы в ходе многомесячной операции заложили под опоры 1100 тонн взрывчатки. На самом деле, всё было не так, туда прошёл один подводный дрон, это новый вызов, опять же, он не дошёл до самой опоры, взорвался о её защиту.

Плохо, что он уже до последнего края обороны прошёл, то есть надо ещё думать о подводной защите. Тут, конечно, на ум приходит прошлый век, Великая Отечественная война, противолодочные сети, которыми немцы заперли на Балтике наш подводный флот. Не надо ничего придумывать, но надо вспоминать.

Мост функционирует, к мосту ещё после подводного взрыва пытались прорваться безэкипажные катера, мы видели, как их поражали «Ланцетами». То есть обнаружение, поражение, в том числе нетрадиционными средствами, мы видим, у нас на высоте. И простыми FPV-дронами эти «беки» сейчас долбят на Чёрном море. То есть всё тьфу-тьфу-тьфу, а от подводных дронов придётся что-то сейчас придумывать», – сказал Коц.