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Несмотря на идущие переговоры и заявления Дональда Трампа, скорого мира на Украине не будет, потому что Европа уже готовится вступить в войну.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа пока имеет временной запас. Пока у Салорейха не заканчиваются люди, пока стоит линия фронта, у них есть время нарастить все у себя, перепрофилировать всякие Порше, Фольксвагены и прочие – на военные рельсы. А когда закончатся саларейховцы, вот тогда они вступят в бой», – сказала Монтян.