Надо поторопиться с уничтожением ВСУ, пока Европа не перевооружилась и не пришла на поле боя – юрист

Максим Столяров.  
07.04.2025 20:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 416
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на идущие переговоры и заявления Дональда Трампа, скорого мира на Украине не будет, потому что Европа уже готовится вступить в войну.

Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на идущие переговоры и заявления Дональда Трампа, скорого мира на Украине не будет,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европа пока имеет временной запас. Пока у Салорейха не заканчиваются люди, пока стоит линия фронта, у них есть время нарастить все у себя, перепрофилировать всякие Порше, Фольксвагены и прочие – на военные рельсы. А когда закончатся саларейховцы, вот тогда они вступят в бой», – сказала Монтян.

«Постоянно наша информационка подначивает: «Вот, те отказались отправлять солдат в Украину, другие отказались». Ребята, это они просто так говорят, чтобы вам было о чем писать.

На самом деле – не переживайте, они все отправят, когда закончится салорейховская солдатня. Даже не сомневайтесь.

Не для этого они переходят на военные рейсы, чтобы был мир. Когда это поймут все эти невменяшки, я не знаю», – добавила юрист.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить