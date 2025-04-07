Надо поторопиться с уничтожением ВСУ, пока Европа не перевооружилась и не пришла на поле боя – юрист
Несмотря на идущие переговоры и заявления Дональда Трампа, скорого мира на Украине не будет, потому что Европа уже готовится вступить в войну.
Об этом в интервью публицисту Павлу Иванову заявила покинувшая Украину адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Европа пока имеет временной запас. Пока у Салорейха не заканчиваются люди, пока стоит линия фронта, у них есть время нарастить все у себя, перепрофилировать всякие Порше, Фольксвагены и прочие – на военные рельсы. А когда закончатся саларейховцы, вот тогда они вступят в бой», – сказала Монтян.
«Постоянно наша информационка подначивает: «Вот, те отказались отправлять солдат в Украину, другие отказались». Ребята, это они просто так говорят, чтобы вам было о чем писать.
На самом деле – не переживайте, они все отправят, когда закончится салорейховская солдатня. Даже не сомневайтесь.
Не для этого они переходят на военные рейсы, чтобы был мир. Когда это поймут все эти невменяшки, я не знаю», – добавила юрист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: