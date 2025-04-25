Международный «Клуб народного единства» создан для экспертного обсуждения будущего Украины, и три сопредседателя позволяют судить о направлении дискуссий – это экс-премьер Украины Николай Азаров, госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Сергей Глазьев и экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У клуба 3 сопредседателя, и те, кто в повестке, уже могут сделать выводы: Николай Азаров, политик-практик, был премьер-министром Украины, и даже в ДНР его вспоминали, как «золотой век»; вторым сопредседателем является Сергей Глазьев, который назначен госсекретарем Союзного государства. Мои взгляды людям тоже известны, и то, что премьер-министр Украины до 2014 года и советник главы ДНР после 2014 года возглавляют клуб, – тоже позволяет сделать выводы», – отметил Казаков в эфире «Крым 24».

Украинская тема изначально является ключевой для «КНЕ», но не единственной. На первой конференции в конце марта звучали и грузинская, и молдавская темы из уст тамошних политиков. Следующее мероприятие – «круглый стол» к 80-летию Победы. Однако задача номер один – выработать идейный фундамент ответа на вопрос, что делать с украинцами.