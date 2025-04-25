«Надо лечить», – сопредседатель «Клуба народного единства» об Украине
Международный «Клуб народного единства» создан для экспертного обсуждения будущего Украины, и три сопредседателя позволяют судить о направлении дискуссий – это экс-премьер Украины Николай Азаров, госсекретарь Союзного государства РФ и Белоруссии Сергей Глазьев и экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У клуба 3 сопредседателя, и те, кто в повестке, уже могут сделать выводы: Николай Азаров, политик-практик, был премьер-министром Украины, и даже в ДНР его вспоминали, как «золотой век»; вторым сопредседателем является Сергей Глазьев, который назначен госсекретарем Союзного государства. Мои взгляды людям тоже известны, и то, что премьер-министр Украины до 2014 года и советник главы ДНР после 2014 года возглавляют клуб, – тоже позволяет сделать выводы», – отметил Казаков в эфире «Крым 24».
Украинская тема изначально является ключевой для «КНЕ», но не единственной. На первой конференции в конце марта звучали и грузинская, и молдавская темы из уст тамошних политиков. Следующее мероприятие – «круглый стол» к 80-летию Победы. Однако задача номер один – выработать идейный фундамент ответа на вопрос, что делать с украинцами.
«Мы такой вопрос задавали тысячу раз и понимаем, что народ болен, его надо лечить. Это может звучать обидно, но больные тоже обижаются, ничего не поделаешь. Есть несколько важных вводных: мы не говорим о территориальном делении бывшей УССР – мы наши планы и концепты вырабатываем в условиях неопределённого будущего, какие территории будут нашими, какие – самостоятельными… Если какие-то территории останутся нам административно не подконтрольными, на них может быть и прямое внешнее управление», – пояснил Казаков.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: