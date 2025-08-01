«Не завоёвываем, а возвращаем», – Путин поправил Лукашенко о Донбассе

Михаил Рябов.  
01.08.2025 15:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине нужно срочно договариваться с Россией – падение Часова Яра открывает дорогу к полному вытеснению ВСУ с Донбассе.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с журналистами на Валааме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно срочно договариваться с Россией – падение Часова Яра открывает дорогу к полному...

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«Про Часов Яр этот. Абсолютно в теме. Может быть, там на окраине какие-то дома еще остались не зачищенными, но Часов Яр – это дорога на Краматорск. Центр СВО фактически Украины. И что потом? Украина сегодня бегом должна просить: «Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров». В противном случае, через месяц-полтора-два, там даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше отвоюют», – сказал Лукашенко.

«Вернут», – поправил его Владимир Путин.

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