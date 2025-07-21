На Западе уже все попрощались с «украинским Крымом»

Максим Столяров.  
21.07.2025 21:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 394
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Западе почти никто из серьёзных людей уже не верит в возможность захвата Крыма Украиной.

Об этом в эфире своего блога заявил американский геополитический аналитик Пол Варбург, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе почти никто из серьёзных людей уже не верит в возможность захвата Крыма...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас [в США] многие военные аналитики прогнозируют очень большие потери, если Украина попытается захватить Крым. Многие просто считают эту цель невыполнимой.

Настолько, что многие политики, когда пытаются договориться о мире между Украиной и Россией, часто пытаются заставить Украину просто навсегда уступить Крым России», – сказал Варбург.

Между тем он похвалил Киев за упрямое желание продолжать войну.

«Но Украина всегда отказывалась это делать, утверждая, что в конечном итоге они смогут вернуть Крым, и что другие просто недостаточно хорошо понимают стратегическую ситуацию и важность возвращения Крыма как стратегической цели, даже если это приведет к большим потерям», – добавил американец.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить