На Украине уже расписали, как 25 Томагавков «уничтожат всю нефтепереработку в РФ»
Полсотни переданных на Украину американских ракет Томагавк якобы смогут уничтожить несколько десятков российских НПЗ.
Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Боевая часть украинского беспилотника – 120 килограммов. Если на дурные головы россиян прилетит 500 килограммов (боевая часть Томагавка), то о нефтеперерабатывающем заводе они могут забыть.
50 Томагавков, даже если из них половину собьют, 25 долетит. Это фактически нейтрализация всего нефтеперерабатывающего комплекса страны оккупантов.
А я напомню, 30 % поступлений в бюджет РФ – это как раз от продажи нефти и нефтепродуктов. Большой привет российской экономике от пятидесяти Томагавков», – подпрыгивал Снегирев.
«Вот почему россияне вбрасывают тезисы… данные, в том числе и в украинские СМИ, что 20-50 Томагавков ничего не могут. Могут! И очень много.
Если бы они ничего не могли, не было бы такой истерики. Вы знаете, я удовлетворен той истерикой, которая происходит в российских СМИ на фоне возможной передачи Томагавков. США блестяще провели информационно-психологическую операцию», – добавил он.
