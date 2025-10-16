Полсотни переданных на Украину американских ракет Томагавк якобы смогут уничтожить несколько десятков российских НПЗ.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Боевая часть украинского беспилотника – 120 килограммов. Если на дурные головы россиян прилетит 500 килограммов (боевая часть Томагавка), то о нефтеперерабатывающем заводе они могут забыть.

50 Томагавков, даже если из них половину собьют, 25 долетит. Это фактически нейтрализация всего нефтеперерабатывающего комплекса страны оккупантов.

А я напомню, 30 % поступлений в бюджет РФ – это как раз от продажи нефти и нефтепродуктов. Большой привет российской экономике от пятидесяти Томагавков», – подпрыгивал Снегирев.