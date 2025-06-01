На подкрепление к украинским террористам в Стамбул прибудут европейцы и американцы
На российско-украинских переговорах в Стамбуле будут присутствовать США и европейские страны.
Об этом бывший президент Украины Петр Порошенко заявил на форуме по безопасности на Черном море в Одессе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я очень рад, что в Стамбуле будут присутствовать не только Украина и Россия, но и США, Великобритания, Германия и Франция. Я бы назвал это «нормандским форматом плюс». И это намного лучше, чем двусторонние переговоры, потому что за пять лет моего президентства у меня не было ни одной двухсторонней встречи. Потому что нам нужно быть сильными… Лучший украинский дипломат – это ВСУ. Чем сильнее будут вооруженные силы, тем успешнее будут дипломатические переговоры», – сказал Порошенко.
Он потребовал от Запада «больше оружия, денег и санкций».
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