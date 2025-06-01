На подкрепление к украинским террористам в Стамбул прибудут европейцы и американцы

Елена Острякова.  
01.06.2025 16:17
  (Мск) , Одесса
Просмотров: 761
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


На российско-украинских переговорах в Стамбуле будут присутствовать США и европейские страны.

Об этом бывший президент Украины Петр Порошенко заявил на форуме по безопасности на Черном море в Одессе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На российско-украинских переговорах в Стамбуле будут присутствовать США и европейские страны. Об этом бывший...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я очень рад, что в Стамбуле будут присутствовать не только Украина и Россия, но и США, Великобритания, Германия и Франция. Я бы назвал это «нормандским форматом плюс». И это намного лучше, чем двусторонние переговоры, потому что за пять лет моего президентства у меня не было ни одной двухсторонней встречи. Потому что нам нужно быть сильными… Лучший украинский дипломат – это ВСУ. Чем сильнее будут вооруженные силы, тем успешнее будут дипломатические переговоры», – сказал Порошенко.

Он потребовал от Запада «больше оружия, денег и санкций».

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить