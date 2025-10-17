«Мы не тратим людей и деньги на войну с РФ. Хорошая сделка» – Трамп
Закончить украино-российскую войну якобы проще, чем ирано-израильскую, но пока Москва и Киев упрямятся – её продолжение очень выгодно для США.
Об этом на встрече с Зеленским заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Кто лучше ведёт переговоры – Путин, или Зеленский?», – спросили журналисты.
«Мне кажется, они оба хорошо работают. Мы должны это сделать, убрать ненависть друг из друга. Они друг друга не любят, у них вражда. Но, тем не менее, я думаю, мы этого добьёмся.
На Ближнем Востоке ситуация была гораздо более сложная, нас там было 59 стран, и каждая из них согласилась», – сказал Трамп.
«США не теряют людей. Мы не тратим деньги, нам платят за вооружение, и за ракеты, которые мы посылаем. Мы сделали очень хорошую сделку с ЕС и НАТО, которые за это платят», – подытожил он.
