«Мы не тратим людей и деньги на войну с РФ. Хорошая сделка» – Трамп

Закончить украино-российскую войну якобы проще, чем ирано-израильскую, но пока Москва и Киев упрямятся – её продолжение очень выгодно для США.

Об этом на встрече с Зеленским заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кто лучше ведёт переговоры – Путин, или Зеленский?», – спросили журналисты.

«Мне кажется, они оба хорошо работают. Мы должны это сделать, убрать ненависть друг из друга. Они друг друга не любят, у них вражда. Но, тем не менее, я думаю, мы этого добьёмся. На Ближнем Востоке ситуация была гораздо более сложная, нас там было 59 стран, и каждая из них согласилась», – сказал Трамп.