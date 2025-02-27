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После завершения конфликта с Россией Украину ждет новая война, на этот раз с Западом, лишающим Украину недр и ресурсов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе признанного террористическим и запрещенного в России «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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