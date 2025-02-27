Мы на пороге освободительной войны с новыми колонизаторами – экс-боевик «Азова»

Анатолий Лапин.  
27.02.2025 13:43
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, США, Украина, Экономика


После завершения конфликта с Россией Украину ждет новая война, на этот раз с Западом, лишающим Украину недр и ресурсов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе признанного террористическим и запрещенного в России «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После завершения конфликта с Россией Украину ждет новая война, на этот раз с Западом,...

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«Нам предстоит новый этап национально-освободительной борьбы. Флаг национально-освободительной борьбы против новейших колонизаторов, кстати, в союзе с Россией. Я еще не исключаю, что они могут передать России эти полезные ископаемые и свою долю в фонде со временем.

Пока не решен вопрос ГТС, и он будет решаться совместно с Россией, я уверен. Фактически мы стоим на пороге начала нового этапа национально-освободительной борьбы против новейших колонизаторов», – заявил Мосийчук.

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