Мы на пороге освободительной войны с новыми колонизаторами – экс-боевик «Азова»
После завершения конфликта с Россией Украину ждет новая война, на этот раз с Западом, лишающим Украину недр и ресурсов.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе признанного террористическим и запрещенного в России «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам предстоит новый этап национально-освободительной борьбы. Флаг национально-освободительной борьбы против новейших колонизаторов, кстати, в союзе с Россией. Я еще не исключаю, что они могут передать России эти полезные ископаемые и свою долю в фонде со временем.
Пока не решен вопрос ГТС, и он будет решаться совместно с Россией, я уверен. Фактически мы стоим на пороге начала нового этапа национально-освободительной борьбы против новейших колонизаторов», – заявил Мосийчук.
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