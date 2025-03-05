Мы должны готовиться к конфликту на Балтике – депутат Госдумы

Пока Запад заговаривает зубы России в конфликте на Украине, Европа готовится к удару на Балтике.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил депутат Госдумы Сергей Обухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны быть готовы к следующему сценарию. Значит, будет попытка замирить, стабилизировать ситуацию на Украине, но это не отменяет возможной войны, допустим, на той же Балтике, блокады Калининграда, и Европа к этому готовится. То есть это в рамках концепции Трампа. То есть, пожалуйста, Россия должна быть здесь увязана. Нам сейчас осторожно говорят, что мы воюем не за территории, а за то, чтобы с нами наконец-то сели за стол переговоров. Вот в 22 году Путин продолжил переговоры, нас высокомерно выщелкнули и вынуждены были начать СВО, то есть, собственно, СВО за право вести переговоры. Ну, наверное, одна из целей СВО вести переговоры, но переговоры о чем? О плацдарме…

Я согласен терпеть вот эту всю эйфорию, которая в нашей экспертократии, если дальше будет приниматься решение мобилизационного характера для геополитического продвижения, решения тех задач, с которых начиналось СВО. Трамп будет изображать из себя миротворца, но это ж одна система, сообщающиеся сосуды, а Европа будет нас дожимать по всем фронтам, геополитически, а тот будет как бы в стороне, натравливая Россию на Китай», – заявил Обухов.