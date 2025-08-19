Можно обойтись и без Каховской плотины – Аксёнов назвал условия для запуска Северо-Крымского канала

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Временные проблемы с водообеспечением Крыма связаны с отсутствием притока воды в Северо-Крымский канал и засухой. Для бытовых нужд при этом Крыму хватит собственных источников, а вода по СКК будет поставляться после завершения спецоперации.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил Глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Воды хватит для бытовых нужд. С точки зрения погодных условий у нас есть вопросы, что вода ушла из ряда каптажей – это касается, прежде всего, сельской местности. Это, в первую очередь, Бахчисарайский, Белогорский, Симферопольский районы, Алушта. При этом, если в обычное время у нас 32 населенных пункта были на подвозе, то сейчас таких населенных пунктов – 77. В том числе причина в том, что вода из Северо-Крымского канала ушла… При этом хочу сказать, что стратегически вода в Северо-Крымском канале будет, без всяких сомнений. Почему сейчас не принимаются другие оперативные решения – с точки зрения строительства опреснительной станции и так далее – мы понимаем, что цели, поставленные президентом, будут выполнены нашими Вооруженными Силами, и вода из Днепра подаваться в Северо-Крымский канал – может. Мы техническую сторону всю изучили – даже без плотины, без перепада высот это можно сделать. Мы понимаем, что после завершения СВО в течение полугода весь объем воды будет подаваться на прежнем уровне», – заявил Аксенов.

Напомним, что после начала СВО российские военные разблокировали дамбу на Северо-Крымском канале в Херсонской области и смогли обеспечить полуостров водой из Днепра, но поставки снова были нарушены после разрушения дамбы Каховского водохранилища.