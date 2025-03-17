«Миротворческий психоз»: Запад готовится  к радикальным сценариям на Украине

Олег Кравцов.  
17.03.2025 14:45
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Миротворческие иностранные контингенты на Украине могут быть размещены лишь по согласию сторон.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Миротворческие иностранные контингенты на Украине могут быть размещены лишь по согласию сторон. Об этом,...

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Он подчеркнул, что контингенты из стран НАТО в случае размещения на Украине под любым соусом будут рассматриваться как стороны конфликта.

«Кроме того, сами разговоры о миротворчестве — попытка поставить телегу впереди лошади. К вопросу о каком-то международном сопровождении соглашения можно подойти лишь тогда, когда это соглашение будет выработано. И если стороны придут к пониманию о том, что «мирный пакет» нуждается в международном сопровождении, тогда появляется предмет обсуждения. Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока – сотрясание воздуха», – сказал Грушков в интервью «Известиям».

По его словам, Россия не доверяет и ОБСЕ, поскольку та «была использована НАТО для получения односторонних преимуществ для киевского режима».

«Нельзя не видеть, что цель этих вбросов о развертывании контингентов западных стран на территории Украины — подготовка общественного мнения именно к самым радикальным сценариям, часть кампании по нагнетанию военного психоза и демонизации России. Напомню, что буквально несколько месяцев назад такая перспектива отрицалась всеми государствами — членами НАТО, и генсек неоднократно заявлял о том, что ни при каких обстоятельствах солдаты альянса там не появятся», – напомнил Грушко.

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