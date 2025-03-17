«Миротворческий психоз»: Запад готовится  к радикальным сценариям на Украине

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Миротворческие иностранные контингенты на Украине могут быть размещены лишь по согласию сторон.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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Он подчеркнул, что контингенты из стран НАТО в случае размещения на Украине под любым соусом будут рассматриваться как стороны конфликта.

«Кроме того, сами разговоры о миротворчестве — попытка поставить телегу впереди лошади. К вопросу о каком-то международном сопровождении соглашения можно подойти лишь тогда, когда это соглашение будет выработано. И если стороны придут к пониманию о том, что «мирный пакет» нуждается в международном сопровождении, тогда появляется предмет обсуждения. Речь может идти и о невооруженных наблюдателях, гражданской миссии, которая бы следила за выполнением отдельных аспектов этого соглашения, или о гарантийных механизмах. А пока – сотрясание воздуха», – сказал Грушков в интервью «Известиям».

По его словам, Россия не доверяет и ОБСЕ, поскольку та «была использована НАТО для получения односторонних преимуществ для киевского режима».