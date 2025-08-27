Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Москва якобы не сможет содержать Крым, а потому со временем отдаст его Украине.

Об этом в эфире «Общественное Новости» заявил первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Укро-дипломата попросили назвать «самый оптимистичный и реалистичный сценарий возвращения Крыма».

«Крым имеет такую специфику, что без привязки к материковой Украине его практически невозможно содержать. Я считаю, что придет тот день, когда все вернется до 2014 года, и Крым будет частью, которую контролирует правительство Украины. И это только благо по всем соображениям – экономическим, социальным, политическим и этнополитическим», – поделился фантазиями Кислица.

Нечто подобное киевская пропаганда озвучивала еще перед референдумом в Крыму, пугая население полуострова перспективой «разрухи как в Абхазии» на фоне «европейского благополучия» на Украине.

В реальности же всё произошло наоборот – более того, даже площадь упомянутой «материковой Украины» неуклонно сокращается, ведь граничащая с Крымом Херсонская область уже вошла в состав РФ.

Кислица упомянул и о ставке Киева на крымско-татарскую карту, однако и она явно не сработает на фоне строительства Россией школ, мечетей и благоустройства поселков в местах компактного проживания репатриантов.