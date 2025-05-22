Мерц и компания вооружают Украину, втягивая в свои «миротворческие» махинации папу Льва

Анатолий Лапин.  
22.05.2025 17:49
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Мир на Украине может не наступить еще на протяжении многих месяцев.

Об этом во время своего визита в Литву заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мир на Украине может не наступить еще на протяжении многих месяцев. Об этом во...

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Мерц отметил, что его страна продолжит вооружать Украину, несмотря на то, что процесс переговоров только начался.

«За последние две недели я уже трижды разговаривал по телефону с американским президентом. Один раз вдвоем с ним – и еще два раза в кругу европейских лидеров, которые вместе в группе пытаются найти решение.

Мы не питаем иллюзий, быстрого решения не существует. Однако в последние две недели они предпринимают интенсивные дипломатические усилия, чтобы найти здесь решение, которое прежде всего должно заключаться в прекращении огня.

Также усилия премьер-министра Италии по привлечению Папы. Эти усилия были совместно разработаны и поддержаны нами. Мы действительно не упускаем ни одной возможности прийти к дипломатическому решению здесь, зная, что мы не сможем достичь его в течение короткого периода времени», – трепался фашист.

«Поэтому мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе поддерживать ее в военном отношении. И в то же время, мы надеемся, что здесь есть шанс прийти к прекращению огня, а затем и к мирным переговорам.

Но это – процесс, который только начался, и который, возможно, продлится еще много недель, может быть, много месяцев», – заявил Мерц.

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