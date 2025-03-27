Макрон сделал ставку на «план перемоги» Зеленского

Франция, которая еще недавно выступала за продолжение войны на Украине и критиковала США, теперь поддерживает мирные инициативы американского президента Дональда Трампа.

Об этом на пресс-конференции в Париже заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы находимся в решающем этапе прекращения захватнической войны России. Я приветствую инициативу президента Трампа, которая направлена на скорейшее сокращение и затем прекращение боевых действий в той последовательности, которая бы могла помочь нам достичь прочного и длительного мира, который гарантирует безопасность Украины и континента. В последние недели я очень регулярно общался с вами, уважаемый Владимир, и с американским президентом Дональдом Трампом, со всеми европейскими партнерами и союзниками, и об этом мы говорим завтра. В Джидде Украина четко выразила Соединенным Штатам свое согласие на полное прекращение огня без предварительных условий, сроком на 30 дней. Несмотря на то, что это она жертва агрессии, мы ожидаем таких же обязательств со стороны России. В последние дни Соединенные Штаты вели переговоры, благодаря гостеприимству наших саудовских друзей, переговоры Россию и Украину, чтобы прекратить удары по энергетической инфраструктуре и работать над прекращением огня в Черном море.

Эти меры могут стать первым шагом к более широкому прекращению огня, проложив путь к построению мира…