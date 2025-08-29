Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Эммануэль Макрон, проигравший парламентские выборы, но угрожающий вводом войск на Украину, воспринимается коллегами по Евросоюзу как посмешище.

Об этом в эфире «Radio Courtoisie» заявил французский журналист Шарль д’Анжу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я видел, как Макрон говорил, что французский народ поддерживает президента Молдавии Майю Санду в её борьбе за свободу и так далее. Это мошенничество. Французский народ даже не знает, где находится Молдова на карте. И президент Франции присваивает себе право говорить от имени всех французов, зная, что проиграл выборы, и у него больше нет большинства в парламенте», – сказал д’Анжу.

Он добавил, что многие другие коллеги Макрона по ЕС считают его посмешищем.