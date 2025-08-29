Макрон с идеей ввода войск на Украину превратился в посмешище даже среди коллег по ЕС, – французский журналист
Эммануэль Макрон, проигравший парламентские выборы, но угрожающий вводом войск на Украину, воспринимается коллегами по Евросоюзу как посмешище.
Об этом в эфире «Radio Courtoisie» заявил французский журналист Шарль д’Анжу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я видел, как Макрон говорил, что французский народ поддерживает президента Молдавии Майю Санду в её борьбе за свободу и так далее. Это мошенничество. Французский народ даже не знает, где находится Молдова на карте. И президент Франции присваивает себе право говорить от имени всех французов, зная, что проиграл выборы, и у него больше нет большинства в парламенте», – сказал д’Анжу.
Он добавил, что многие другие коллеги Макрона по ЕС считают его посмешищем.
«Италия отказывается посылать солдат и, чтобы отклонить это предложение, это публично сообщили через Матео Сальвини – вице-президента Италии, который сказал: Макрону самому нужно идти на поле в окопы. Это было сделано, чтобы унизить Макрона, чтобы объяснить, что решение ввести войска на Украину не было единодушным, и немного высмеять его», – привёл пример французский журналист.
