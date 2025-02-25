Макрон: Французские и британские войска зайдут в тыл ВСУ, чтобы Путин не нарушил сделку

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Париж и Лондон хотят ввести ограниченный военный контингент на Украину, чтобы гарантировать её безопасность после заключения сделки с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в США.

«Франция взаимодействует с Великобританией, мы прорабатываем планы вместе с военными, не действовать на оккупированных территориях или линии фронта, а просто продемонстрировать поддержку, мир, который мы будем сохранять. Это будет мирное размещение войск. Не для ведения боевых действий, а в качестве гарантий безопасности… Если Россия нарушит условия соглашения, тогда это будет конфликт со всеми, кто участвует в мирном процессе», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Присутствующий на пресс-конференции президент США Дональд Трамп никак не прокомментировал слова Макрона.