Макрон: Французские и британские войска зайдут в тыл ВСУ, чтобы Путин не нарушил сделку

Михаил Рябов.  
25.02.2025 01:21
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина, Франция


Париж и Лондон хотят ввести ограниченный военный контингент на Украину, чтобы гарантировать её безопасность после заключения сделки  с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в США.

«Франция взаимодействует с Великобританией, мы прорабатываем планы вместе с военными, не действовать на оккупированных территориях или линии фронта, а просто продемонстрировать поддержку, мир, который мы будем сохранять. Это будет мирное размещение войск. Не для ведения боевых действий, а в качестве гарантий безопасности… Если Россия нарушит условия соглашения, тогда это будет конфликт со всеми, кто участвует в мирном процессе», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Париж и Лондон хотят ввести ограниченный военный контингент на Украину, чтобы гарантировать её безопасность...
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Присутствующий на пресс-конференции президент США Дональд Трамп никак не прокомментировал слова Макрона.

«То есть в интересах России, чтобы участников переговоров было поменьше. Логично», – заметил обозреватель Егор Холмогоров.

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