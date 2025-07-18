«Мадьяр» предчувствует скорую погибель и предупреждает об угрозе новой «Паутины» против баз НАТО

Михаил Рябов.  
18.07.2025 15:17
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Охрана баз НАТО в Европе так же уязвима для атак дронами, как и российские военные аэродромы, подвергшиеся налету украинских беспилотников несколько недель назад.

С таким предостережением выступил майор Роберт «Мадьяр» Бровди, командующий Силами беспилотных систем Украины, накануне побывавший на конференции армии США в Германии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Охрана баз НАТО в Европе так же уязвима для атак дронами, как и российские...

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В интервью CNN «Мадьяр» рассказал, как недавно посетил «огромную» военную базу НАТО в Европе, где хозяева спросили его, что он думает о защите объекта.

«Я ответил, что четыре моих боевых расчёта, находящихся всего в 10 км от этой базы, могут полностью уничтожить её за 15 минут. Это будет похоже на Перл-Харбор во время Второй мировой войны», – заявил Бровди.

На конференции он сказал собравшимся, что за время СВО это его второй выезд на границу.

«Путинская пропаганда назвала меня самым разыскиваемым врагом, так что [возможно] вы видите меня здесь в последний раз», – пошутил о своих невеселых перспективах ВСУшник.

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