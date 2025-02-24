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Ни в коем случае нельзя прекращать войну на неприемлемых для бандеровцев условиях.

Об этом на форуме в Киеве, посвящённому третьей годовщине войны против России, заявил президент Чехии Петр Павел, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти три года, как Россия развязала войну против Украины, я не имею никаких сомнений, что конечная цель этой агрессии – стереть Украину с карты мира. Но украинцы не сломлены, они заслуживают не только наше уважение, но и восхищение», – вещал Павел.