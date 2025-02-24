Любые переговоры должны начинаться с осуждения России – президент Чехии

Вадим Москаленко.  
24.02.2025 20:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина, Чехия


Ни в коем случае нельзя прекращать войну на неприемлемых для бандеровцев условиях.

Об этом на форуме в Киеве, посвящённому третьей годовщине войны против России, заявил президент Чехии Петр Павел, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни в коем случае нельзя прекращать войну на неприемлемых для бандеровцев условиях. Об этом...

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«Все эти три года, как Россия развязала войну против Украины, я не имею никаких сомнений, что конечная цель этой агрессии – стереть Украину с карты мира.

Но украинцы не сломлены, они заслуживают не только наше уважение, но и восхищение», – вещал Павел.

«Мы все хотим, чтобы наступил долгосрочный мир на Украине. Но не мир любой ценой. Мир, который построен на унижении жертвы – это когда мы награждаем Россию за агрессию, это будет не настоящий мир. Это будет предательство.

Мы в Чехии знаем, как чувствуется такое предательство, у нас был такой опыт в 1938 году. Любое соглашение должно быть приемлемым для Украины и вестись с участием Украины.

Каждые переговоры должны начинаться с чёткого признания, кто такой агрессор, и кто – жертва. Тут не должно быть никакой двузначности!», – призывал он.

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