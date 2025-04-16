Любая сделка по «безопасности на Чёрном море» ведёт к одному – присутствию французско-британских военных кораблей у берегов Крыма

Катя Добрина.  
16.04.2025 18:20
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, США, Турция, Украина


Встреча в Анкаре военных представителей иностранных государств по безопасности в Черном море – это попытка Франции и Великобритании заявить о своем желании ввести корабли. Что станет возможным, если Черное море станет зоной безопасности, и у Турции появится основание разблокировать проливы.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политический обозреватель Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Встреча в Анкаре военных представителей иностранных государств по безопасности в Черном море – это...

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«Возможность подобного рода переговоров обсуждалась, когда возникла идея некого перемирия на море, но без прекращения действий на земле. Тогда часть экспертов высказала сомнения в том, что это  будет безопасно для нас, так как у Турции в этот момент появляется возможность прекратить исполнение доктрины Монтрё, которая запрещает пропускать через проливы корабли стран НАТО, которые не базируются на территории Причерноморских стран.

И тут, конечно, могли появиться корабли Франции и Великобритании, которые очень давно хотели бы иметь своё присутствие в Чёрном море. Поэтому я бы не недооценивал эту сходку, потому что Турция ведёт свою такую странную позицию», – отметил он.

Эксперт напомнил, что у Великобритании уже есть портопункт в Очакове, и для нее встреча в Турции – это демонстрация своей силы и своих желаний. Для российской стороны тоже все очевидно и понятно.

«Сегодня российская сторона очень чётко заявила американской, когда шли переговоры относительно разблокирования и обеспечения безопасности на Чёрном море, что мы готовы, но на равных условиях. И вопрос не в том, что мы не хотим какого-либо перемирия – мы предлагаем, чтобы это перемирие было, но на равных условиях.

Потому что если мы прекращаем свои действия на Чёрном море, то противная сторона начинает вооружаться, обеспечивает свое экономическое превосходство и пополнение своих ресурсов. А мы в данном случае выступаем как проигравшая сторона, не понятно почему», – подчеркнул Колесниченко.

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