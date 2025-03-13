Лукашенко ждет «ракету от старшего брата»

Елена Острякова.  
13.03.2025 17:44
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Баллистические ракеты «Орешник» еще не поступили в Белоруссию.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Баллистические ракеты «Орешник» еще не поступили в Белоруссию. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко...

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«Еще нет «Орешника». Работаем. Но когда я погрузился в эту проблему, оказалось, что кроме ракет – мы все делаем в Белоруссии. Несколько пусковых установок для «Орешника» мы фактически заканчиваем. От старшего брата ракета нужна будет», – сказал Лукашенко.

Ранее он говорил, что «Орешники» в Белоруссии это ответ на желание американцев разместить ракеты средней дальности в Европе. Если они откажутся от этого, откажутся и белорусы.

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