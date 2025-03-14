Лукашенко засомневался в искренности «невероятного» Трампа

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что болел за Дональда Трампа на прошедших в США президентских выборах.

Об этом он заявил сегодня, выступая в Совете Федерации в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы поддерживали его избрание не потому, что он придет и все изменится. Но с той администрацией ни о чем нельзя было договориться. Придут новые люди. Была надежда: а вдруг. Но вот случилось невероятное: Дональд Трамп, как бульдозер, прошелся по США и этот невероятный человек победил», – сказал Лукашенко.

При этом он считает, что в США творится «неразбериха», и у нового президента нет четкого плана по Украине.