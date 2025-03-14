Лукашенко: Я не дрейфую. Это модная политика

Белоруссия не пытается маневрировать между Востоком и Западом, а проводит «модную» многополярную политику.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая в Совете Федерации в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не дрейфуем ни в одну из сторон, хотя нередко отдельные политики, эксперты, журналисты позволяют себе такие обвинения. Беларусь всегда проводила и проводит многовекторную или, как сейчас модно говорить, многополярную внешнюю политику. Чем это отличается от России? Ничем. Это объяснимо ввиду нашего географического положения и открытости экономики», – сказал Лукашенко.

Он перечислил части света, с которыми хотел бы сотрудничать. В список не попала только Автралия.

«У нас отношения стратегического всепогодного сотрудничества с КНР. Мы заинтересованы во всестороннем сотрудничестве со странами СНГ, ШОС, БРИКС. Мы хотим добрых отношений с соседкой Европой, с США.

Но всегда особым приоритетом были и будут наши особые близкие, братские отношения с Россией. А на любые претензии к нам я неизменно отвечаю: если нам придется выбирать, мы всегда будем на стороне России», – заверил Лукашенко.