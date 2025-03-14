Лукашенко взял – и почти назвал имя преемника
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обижен на критику в российских СМИ своих кадровых решений.
Об этом он заявил сегодня, выступая в Совете Федерации в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вы не парьтесь по поводу того, что Лукашенко поменял правительство. Тот был хороший, этот плохой. Ну, поменяли. Я что-то неконституционное сделал? Зачем поднимать эту бурю? Пришел новый премьер, министры толковые. Новое поколение. Я это обещал. Мы же не вечные», – сказал Лукашенко.
Он практически заявил, что считает нового премьер-министра Александра Турчина своим преемником.
«Я не собирался выдвигаться на эти выборы. Но там цела буря поднялась, чтобы я не сбежал в сторону. Но было четко сказано народу: за пять лет мы должны подготовить новое поколение. Я многое сделал, чтобы прокатать некоторых губернаторами. По говну должны походить, чтоб понимали запах его. Многих я – чтоб они посеяли убрали. Один из них нынешний премьер-министр», – сказал Лукашенко.
Политтехнолог Евгений Минченко полагает, что президент Белоруссии интригует.
«Я бы не стал серьезно относиться к теме преемничества. Из числа министров, которых Лукашенко отправил в регионы, как он выразился “говно нюхать”. Когда он называет Турчина в качестве своего преемника, с высокой долей вероятности это обманка и фальшцель», – уверен Минченко.
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