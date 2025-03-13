Лукашенко высмеял воинственных Макрона и фон дер Ляйен

Елена Острякова.  
13.03.2025 17:14
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнение в том, что Франция сможет защитить своим ядерным оружием всю Европу.

Об этом он заявил сегодня журналистам в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнение в том, что Франция сможет защитить своим ядерным...

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«Франции бы самой свой «Ядерный зонтик» не потерять, а не то, что удержать над всей Европой. Пускай свой зонтик поднимут хотя бы над Германией, поделятся ядерным оружием с ней — вечным своим историческим врагом. Вроде сейчас замирились, но кто его знает.

У них претензий друг к другу колоссальное множество. И у поляков с немцами — Восточная Пруссия. Там противоречий куча. Пусть они еще договорятся о 800 млрд (на вооружение против РФ – ред.) и подумают, где они их возьмут», – сказал Лукашенко.

Высмеял он также и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая вознамерилась превратить ЕС в военный союз.

«Урсула, наверное, не видела не то что современные средства поражения, а пистолета нормального. А уже мыслит глобально в плане вооружений и создания европейской армии. Дональд, видите, какую позицию занял. Кто им даст это сделать», – сказал Лукашенко.

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