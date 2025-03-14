Лукашенко в Совфеде: «Что вы держитесь за эту нефть?»

Елена Острякова.  
14.03.2025 18:59
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Нефть, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал предоставить нефть со скидкой для белорусских НПЗ.

Об этом он заявил сегодня, выступая в Совете Федерации в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал предоставить нефть со скидкой для белорусских НПЗ. Об этом...

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«Что вы держитесь за нефть, газ? У вас же девать их некуда. Смотрю, так уцепились. Давайте договариваться. У нас два модернизированных по последнему слову техники нефтеперерабатывающих завода. Могут 25 млн тонн переработать. Хорошие заводы. Европа в свое время покупала», – сказал Лукашенко.

Он напомнил, как после атак украинских БПЛА по российским НПЗ Белоруссия оперативно поставляла в Россию горючее.

«Мы все время просим: дайте нам нефть. Я вчера Путину сказал: сделай так, чтобы эти заводы не были убыточны. Что у нас заоблачная себестоимость по сравнению с заводами Сечина? Нет. У нас наполовину себестоимость ниже на этих заводах. Они не могут работать в убыток. Если вы даете скидку индусам. Сегодня перекос получился. Не надо 30% для расширенного производства. Пускай это будет 7-8% рентабельности. Но надо сохранить эти заводы», – сказал Лукашенко.

«Понятно, что идет достаточно серьезный торг об экономических условиях этой военно-политической лояльности. А Александр Григорьевич традиционно обладает большим талантом в выбивании дополнительных преференций из РФ. Я думаю, что и в данном случае без вариантов», – прокомментировал слова Лукашенко политтехнолог Евгений Минченко.

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